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Какое из этих звучаний электромобиля BMW вам нравится больше

BMW опубликовала видео со звучаниями «мотора» Vision Neue Klasse X

Новый концепт кроссовера Vision Neue Klasse X от BMW дает нам некоторые представления, как будет выглядеть и звучать будущий серийный электромобиль компании, который поступит в продажу в 2025 году.

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BMW предложила множество различных синтезированных звуков, которые воспроизводятся во время движения автомобиля. Выбирать их можно в зависимости от настроения при помощи функции Hypersonx.

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Всего анонсировано четыре звука: Calm (который в BMW описывают как расслабляющий и умиротворяющий), Free (легкий и открытый), Expressive (мощный и драйвовый) и Agile (динамичный).

Сдвигая ползунок на экране, водитель может «смешивать» звук «двигателя» в разных пропорциях.

К сожалению, ни один из них не звучит как звук BMW M5 S85 V10 конца 2000-х годов.

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Кирилл Панов
Фото:Youtube
Количество просмотров 1
27.03.2024
Фото:Youtube
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