Какое из этих звучаний электромобиля BMW вам нравится больше

BMW опубликовала видео со звучаниями «мотора» Vision Neue Klasse X

Новый концепт кроссовера Vision Neue Klasse X от BMW дает нам некоторые представления, как будет выглядеть и звучать будущий серийный электромобиль компании, который поступит в продажу в 2025 году.

BMW предложила множество различных синтезированных звуков, которые воспроизводятся во время движения автомобиля. Выбирать их можно в зависимости от настроения при помощи функции Hypersonx.

Всего анонсировано четыре звука: Calm (который в BMW описывают как расслабляющий и умиротворяющий), Free (легкий и открытый), Expressive (мощный и драйвовый) и Agile (динамичный).

Сдвигая ползунок на экране, водитель может «смешивать» звук «двигателя» в разных пропорциях.

К сожалению, ни один из них не звучит как звук BMW M5 S85 V10 конца 2000-х годов.