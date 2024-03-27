Власти США узнают сумму ущерба порта от инцидента с мостом после его восстановления

В США подсчитали, что рухнувший мост ежедневно приносит убытки порту в $9 млн

На фоне обрушения моста в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) убытки от приостановки деятельности порта составляют порядка 9 млн долларов (833,1 млн рублей) в день. Об этом пишут американские таблоиды.

Стоит отметить, что порт Балтимора является одним из крупнейших в США, его работа приостановилась накануне, 26 марта после того, как в одну из опор моста врезалось судно. СМИ пишут, что деятельность порта «обеспечивает более 15 тыс. рабочих мест и приносит доход в размере 2,6 млрд долларов» (240,6 млрд рублей) в год.

Оценивая ущерб от остановки деятельности порта, эксперт Сиракузского университета в штате Нью-Йорк Патрик Пенфилд констатировал, что этот инцидент приведет к «серьезным нарушениям цепочек поставок на восточном побережье» США.

«Многие производственные компании используют его для перевозки материалов. Если порт не будет работать, это вызовет серьезные проблемы», — уточняет эксперт.

По мнению Пенфилда, можно было бы рассмотреть вариант с перенаправлением грузов в другие локации, например в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси или Саванны (штат Джорджия). Но на это может уйти не менее двух недель. Окончательную сумму по экономическому ущербу от закрытия порта Балтимора власти США узнают только после того, как власти отремонтируют переправу, резюмируют СМИ.

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Источник: tass.ru