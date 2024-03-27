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На всех авторынках страны: с 1 апреля вступают в силу новые нормы расчета утильсбора
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На всех авторынках страны: с 1 апреля вступают в силу новые нормы расчета утильсбора
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На всех авторынках страны: с 1 апреля вступают в силу новые нормы расчета утильсбора

Россиян предупредили о росте цен на авторынке РФ после 1 апреля

Новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввезенных в РФ из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), начнут действовать уже 1 апреля.

Кроме России, в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан, примечательно, что в странах-участницах ЕАЭС действуют более низкие по сравнению с российскими таможенные пошлины, акцизы и налоги. Согласно данным «Автостата», в 2023 году через этот канал был ввезен каждый пятый импортный автомобиль.

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В экспертном сообществе убеждены, что повышение утильсбора спровоцирует рост цен на автомобили, ввозимые из ЕАЭС, на 20-25%. Причем в основном это распространится на средний ценовой сегмент.

По словам владельца компании SnСars Никиты Силачева, лидером среди ввозимых новых автомобилей в 2023 году был Китай, на втором месте Киргизия, а на третьем – Казахстан, в этих странах уплата платежей и сборов меньше за счет более льготных режимов.

«С 1 апреля все эти недоплаченные налоги и сборы будут учитываться в составе утильсбора. Следствием «уравниловки» станет баснословная цена на новые автомобили, поставляемые на российский рынок. Разница между «до» и «после» будет сумасшедшая. Например, те машины, что стоили 6 млн, подорожают до 8,5 млн рублей», – объясняет эксперт.

Стоит отметить, что наряду с приятной ценой автовладельцы столкнулись с тем, что недобропорядочные фирмы брали деньги, но не выполняли свои обязательства. Более того, у покупателей на российской территории аннулировали ЭПТС, потому что при таможенной очистке в странах ЕАЭС были сильно занижены цены на автомобиль.

В этом случае нужно было оплатить таможенные сборы уже по тарифам РФ, а это вылилось в большие суммы. Но с 1 апреля таких ситуаций будет намного меньше, и риски при покупке машин тоже снизятся, убеждены эксперты.

Источник: konkurent.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
27.03.2024
Фото:Depositphotos
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