На кону — безопасность: с 1 сентября в терминалы аэропортов не пустят без билета

Аэропорты просят Минтранс РФ не вводить запрет на проход в терминалы без билета

Международная ассоциация аэропортов (МАА), РСТ и Общероссийское объединение пассажиров просят Минтранс РФ не запрещать встречающим и провожающим без билетов вход в аэропорты. Соответствующее письмо направлено в Минтранс РФ.

Поправки к постановлению Правительства в части транспортной безопасности вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Речь идет о том, что при третьем уровне безопасности (уже объявлен в аэропортах Москвы и Петербурга) лиц без проездных документов не пропустят на территорию аэропорта.

Отмечается, что на этом фоне аэропорты могут лишиться от 20 до 50% неавиационных доходов из-за снижения продаж магазинов и кафе. При этом в Минтрансе подчеркивают, что мера краткосрочная и носит точечный характер. Но в ассоциации напоминают, что третий уровень безопасности тоже формально является временным, однако продлевается каждые две недели уже более года.

В письме Минтрансу подчеркивается, что запрет приведет к скоплению людей перед входами в терминалы, такая ситуация «влечет повышение уровня уязвимости в случае терактов, рост криминогенной обстановки, имиджевые потери воздушного транспорта в целом». В ассоциации отметили, что на аэропорты Московского авиаузла (МАУ) приходится 50% пассажиропотока РФ, и мера может вызвать общественный резонанс.

Запрет обернется убытками для расположенных в терминалах магазинов, банков, аптек и общепита, отмечают эксперты. Они напоминают и о гражданах, покупающих билеты непосредственно в аэропортах, чьи права в случае запрета будут ущемлены. Представительства некоторых авиакомпаний расположены только в аэропортах, и у пассажиров не будет возможности решить свои вопросы не в день перелета.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что в случае введения запрета представителей туроператоров нужно наделить правом на вход в аэропорт. В составе туристических групп могут находиться маломобильные граждане, и их права не должны быть нарушены. Вместо запрета предлагается увеличить количество пропускных пунктов с рамками.

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Источник: kommersant.ru