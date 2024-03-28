Подвели итоги конкурса «Всемирный автомобиль года» — вы удивитесь, кто победил

Kia EV9 одержал сразу две победы на Международном конкурсе World Car Awards-2024

Автомобиль Kia EV9 удостоился наград за звания «Мировой электромобиль года» и «Всемирный автомобиль года» по итогам Международного конкурса World Car Awards (WCA).

Примечательно, что Kia EV9 обошла таких конкурентов, как BYD Seal (Atto 4) и Volvo EX30, которые тоже боролись за звание лучшего автомобиля. Но превосходство Kia EV9 было бесспорным. Hyundai Motor Group одержала победу в других категориях, в частности, Ioniq 5 N признан лучшим в номинации World Performance Car. Автомобилю удалось опередить сильных конкурентов — BMW M2 и XM.

KIA EV9

BMW i5/5-Series удостоился титула самого роскошного автомобиля года, он обошел Mercedes E-Class и EQE. Toyota Prius награждена за лучший автомобильный дизайн года как модель, кардинально отличающаяся от предыдущих версий.

Полностью электрический Volvo EX30 удостоился звания Городского автомобиля 2024 года на церемонии, прошедшей сегодня на Нью-Йоркском международном автосалоне. Компактный шведский кроссовер назвали одним из трех лучших автомобилей мира из 38 номинантов.

«Победа в этой номинации с моделью EX30 чрезвычайно радует и является подтверждением наших амбициозных планов по электрификации. Отклик покупателей на EX30 превзошел наши ожидания, и он оказался идеальным автомобилем для современного рынка, поскольку все больше автолюбителей переходят на полностью электрические автомобили. Я уверен, что EX30 существенно способствует нашему росту в этом году и в последующие годы», — заявил во время церемонии генеральный директор Volvo Cars Джим Роуэн.

Дебют EX30 состоялся летом 2023 года, и практически сразу автомобиль получил широкое признание, выиграв несколько важных наград, включая звание «Автомобиль года» от The Sun, награду как лучший малый SUV/кроссовер года от Sunday Times, и награду Эко-воин года от журнала Top Gear.

EX30 стал достойным дополнением линейки Volvo, которая включает модели с подключаемым гибридным и мягким гибридным приводом в различных сегментах.

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Источник: speedme.ru