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Формула E выходит на новый уровень: в заездах — машины нового поколения

Автоконцерн Nissan впишет свое имя в историю участием в развитии Формулы Е

Один из ведущих японских производителей Nissan подтвердил участие в электрической Формуле Е до 2030 года включительно. Таким образом, автоконцерн стал первым, кто официально заявил о намерении участвовать в следующем этапе развития Формулы Е.

Отмечается, что этап продлится с 2026 по 2030 годы, планируется, что во время предстоящего чемпионата пилоты перейдут на машины нового поколения Gen4.

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Организаторы выражают надежду, что модели Gen4 будут намного продуктивнее и безопаснее. Планируется, что мощность рекуперации увеличится до 700 кВт, а мощность силовых установок будет составлять до 600 кВт. Такие показатели сделают технологический рывок вперед в части гонок на электромобилях.

«Мы рады подтвердить участие в Формуле Е до 2030 года. Помимо того, что мы порадуем болельщиков зрелищной борьбой на трассе, участие в этой серии внесет значительный вклад в достижение наших целей по электрификации, изложенных в планах до 2030 года», — заявил исполнительный директор Nissan Макото Учида.

Топ-менеджер выразил уверенность, что все новации в части технологии, которые внедряются в компании, создадут базу ценной информации для разработки будущих проектов. В заключении Учида с удовлетворением отметил, что в рамках развития электрического автоспорта компания приложит все усилия для формирования «экологически устойчивого мира для всех».

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Источник: f1news.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
28.03.2024
Фото:Unsplash
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