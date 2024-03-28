По следам Ломоносова: из Архангельска в Петербург запустят туристический автобус
Между Петербургом и Архангельском запустят автомобильный туристический маршрут
Между Петербургом и Архангельском в ближайшие два года запустят новый туристический автомобильный маршрут. Об этом ТАСС рассказал руководитель центра развития туризма и культуры Архангельской области Сергей Мишин.
Отмечается, что основная часть маршрута будет проходить по трассе М-8 по «Дороге на русский Север». Предполагается, что на протяжении четырех дней туристы будут останавливаться в самых красивых населенных пунктах.
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«Есть планы по выстраиванию маршрута с Онегой, когда достроится дорога. Маршруты появятся в течение двух-трех лет. "Дорогу на Русский Север" мы предлагаем с остановками в самых интересных населенных пунктах, в общей сложности путь будет занимать около четырех дней», – уточнил руководитель ведомства.
По словам Мишина, проработка туристического маршрута уже началась совместно с Роснефтью. Кроме того, туроператоры Петербурга и Архангельска активно взаимодействуют друг с другом в части составления экскурсионных программ.
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Источник: tass.ru
Фото:Unsplash
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28.03.2024
Фото:Unsplash
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