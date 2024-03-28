Дом для электробусов «Салтыковка» работает уже 3 месяца

Парк электробусов в Салтыковке рассчитан на 100 электробусов большого класса

Максим Ликсутов рассказал, что за это время пассажиры совершили на электробусах нового парка почти 2 млн поездок — он обслуживает 4 маршрута, которые проходят через 11 районов столицы и подмосковный Реутов.

Дом для электробусов в Салтыковке открылся 25 октября 2023 года. Он рассчитан на 100 электробусов большого класса. Обслуживает маршруты №14, 792, 974 и с613. По будням на них совершается почти 30 тыс. поездок.

С открытием «Салтыковки» на востоке Москвы стало больше современного экологичного транспорта. Подробнее о работе третьего Дома для электробусов рассказываем в карточках

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«Москва — город №1 в России и Европе по развитию электротранспорта. Сегодня в 10 округах столицы работают более 1 500 самых лучших электробусов отечественного производства.

Для обслуживания инновационной техники мы строим современные Дома для электробусов, «Салтыковка» стал уже третьим таким парком, который открыли за последние два года. Сегодня он обеспечивает выход на маршруты уже 100 электробусов. Продолжаем развивать экологичный транспорт, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин».

Источник: Дептранс Москвы