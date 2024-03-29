Владельцы этих машин получат компенсацию за уловку производителя — так решил суд

Mercedes грозят выплаты владельцам машин за занижение данных о вредных выбросах

Производитель Mercedes-Benz Group занижал показатели выбросов выхлопных газов в моделях автомобилей GLC- и GLK-классов. Такое решение вынес суд в немецком Штутгарте. Об этом пишет Bloomberg.

С исковым заявлением к автоконцерну еще три года назад обратилась организация по защите прав потребителей, к которой присоединились порядка 2,5 тысяч человек. В решении суда говорится, что Mercedes-Benz Group устанавливал устройства по занижению показателей выбросов выхлопных газов в некоторых моделях автомобилей.

Речь идет о Mercedes GLC- и GLK-классов, уточняется, что производитель манипулировал показателями дизельных двигателей и таким образом нарушал требования в части допустимых норм выбросов. Владельцы автомобилей должны подать исковые заявления в индивидуальном порядке, чтобы получить компенсацию. В Mercedes намерены обжаловать решение суда.

«Компания и ее сотрудники действовали должным образом», – говорится в сообщении концерна.

Напомним, согласно введенным в 2009 году в Евросоюзе стандартам Евро-5, нормы по выбросам для всех производимых автомобилей составляют: СН – до 0,05 г/км, CO – до 0,8 г/км и NOy – до 0,06 г/км. С 2014 года норматив был обновлен на Евро-6, согласно которому выбросы углекислого газа не должны превышать 130 г на километр пути.

В агентстве проводят аналогию между судебным процессом с Mercedes и разбирательством с Volkswagen AG в 2020 году, тогда концерн по решению суда выплатил потребителям компенсацию в размере 830 млн евро (82,7 млрд рублей по актуальному курсу).

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Источник: bloomberg.com