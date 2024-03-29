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Прорыв года: запаса хода этого мощного автомобиля хватает до 810 км

Xiaomi продала первые 20 тысяч SU7 в ходе презентации всего за 7 минут

Китайский техногигант Xiaomi продал первые 10 тысяч автомобилей SU7 за четыре минуты с начала презентации накануне, 28 марта, а еще через три минуты это количество удвоилось. Об этом заявил представителям СМИ генеральный директор концерна Xiaomi Лэй Цзюнь.

В компании заинтриговали общественность тем, что до последнего скрывали стоимость своего первого автомобиля и обнародовали ее только в ходе презентации. Теперь известно, что стартовая цена SU7 составляет 215 900 юаней (почти 3 млн рублей по текущему курсу).

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
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Во время пресс-конференции было объявлено о цветах кузова новинки, их всего девять: лазурный, титаново-серый, темно-оливковый, пурпурный, жемчужно-белый, метеоритно-голубой, кембрийско-серый, бриллиантово-черный и лавово-оранжевый. По желанию покупателя салон может быть выполнен в сером, светло-красном, фиолетовом и черных цветах.

Версия в стандартной комплектации имеет запас хода 700 км, а версия Max, цена которой составляет 299 900 юаней (4 млн рублей), способна проехать расстояние в 810 км – это бесспорный прорыв в сегменте электрокаров.

Глава компании сравнил конфигурации Xiaomi SU7 и Tesla Model 3 и подчеркнул, что «Xiaomi SU7 – самая быстрая и мощная модель в пределах 500 тыс. юаней».

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Источник: yangtse.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Xiaomi
29.03.2024
Фото:Unsplash | Xiaomi
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