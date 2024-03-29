Не только в Москве: в этих регионах России к 2030 году появится МЦД

Вице-премьер Хуснуллин: Маршруты МЦД продлят до 11 российских регионов

По словам вице-премьера России, в настоящее время идет расчет необходимых средств и подготовка подходов и технико-экономического обоснования проекта.

Правительство РФ совместно с РЖД планируют продлить маршруты Московского центрального диаметра (МЦД) до 11 регионов Центрального транспортного узнала. Об этом представителям СМИ сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сегодня мы видим, что есть потребность продления МЦД до всех крупных региональных столиц. Поэтому Москвой совместно с РЖД, совместно с правительством, ведется проработка дальнейшего продления до 11 городов этих железнодорожных маршрутов», – уточнил вице-премьер.

Хуснуллин рассказал, что в настоящее время ведутся расчеты необходимых средств для реализации такого масштабного проекта и ведутся работы по подготовке подходов и технико-экономического обоснования. Вице-премьер напомнил, что предыдущий проект реализовали благодаря паритету между федеральным бюджетом, бюджетом Москвы и бюджетом РЖД.

«Надеемся, что мы такую же схему паритета сохраним для этих 11 дополнительных маршрутов», – подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем послании заявил о том, что масштабная модернизация Центрального транспортного узнала будет продолжена. По словам главы России, МЦД станет ключевым звеном для соединения современных скоростных маршрутов и столичного региона с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями.

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Источник: tass.ru