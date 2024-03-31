С шампунем по городу: Москва прихорашивается после зимы
Каждую весну Москва придает своим улицам блеск, избавляясь от снега и грязи. С 1 апреля стартует месячник по благоустройству, во время которого город готовится к летнему сезону.
С чего все начинается
Подготовительные работы начинаются уже в марте. Сотрудники комплекса городского хозяйства вывозят остатки снега и дробят заледенелые сугробы. Позднее, в конце марта, начинается промывка московских тротуаров и дорог.
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Для уборки магистралей и улиц привлекается крупногабаритная спецтехника, а для тротуаров используются малогабаритные машины. Они маневренны и не создают помех для прохожих.
Основные работы – в апреле
Основная фаза работ начинается в апреле и продолжается четыре недели. Более 500 тысяч специалистов и свыше 14 тысяч единиц техники приводят в порядок городские территории, парки, скверы, объекты культурного наследия и инженерные сооружения.
Особое внимание уделяется промывке городских сооружений, таких как транспортные тоннели, эстакады, подземные и наземные переходы, мемориалы и памятники, фонтаны, а также магистрали и пешеходные зоны.
Чем моют
Моющее средство, используемое при уборке магистралей и тоннелей (специальный шампунь), безопасно и разлагается в почве.
Цель промывки – удалить мазутные, масляные пятна и следы от шин, которые невозможно смыть обычной водой.
Кроме того, проводится промывка шумозащитных экранов вдоль трасс и уборка знаков дорожного движения, остановок общественного транспорта, а также металлических барьерных ограждений и буферов безопасности.
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Источник: РИА «Новости Недвижимость»