Названы самые востребованные российские санатории

Эксперты отметили рост бронирований отдыха в санаториях на 30% в 2024 году

Последние тенденции в туристической отрасли свидетельствуют о растущем спросе на санаторно-оздоровительный отдых в России. Туроператоры отмечают значительный прирост бронирований путевок в санатории на летний сезон.

Традиционно высокий спрос на санаторный отдых наблюдался весной и осенью, однако в этом году картина изменилась. Число бронирований на лето увеличилось на 15-30%, а некоторые направления демонстрируют стопроцентный прирост.

Особую популярность в летний период приобретают здравницы в средней полосе России, на Северо-Западе, в Поволжье и на Дальнем Востоке. К наиболее востребованным направлениям относятся: Нальчик (+66% к прошлому году), Ленобласть (+40%), Минводы (+30%), Белокуриха (+30%), Башкортостан (+20%), Свердловская область (+20%), Курганская область (+20%), Дагестан (+16%), Тюменская область (+14%), Подмосковье (+14%) и Краснодарский край (+8%).

Помимо российских санаториев, спрос растет и на здравницы в Белоруссии. Количество заявок на путевки в белорусские курорты увеличилось в два раза.

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Источник: РИА Новости