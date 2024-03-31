Названы самые популярные направления для поездок на майские праздники

Эксперты проанализировали данные бронирования гостиниц с 26 апреля по 12 мая

В преддверии майских праздников эксперты «Яндекс. Путешествия» провели анализ данных бронирования гостиниц на период с 26 апреля по 12 мая и составили рейтинг самых востребованных направлений.

Топ-10 городов для путешествий на майские праздники:

1. Санкт-Петербург.

2. Сочи.

3. Казань

4. Калининград

5. Москва

6. Нижний Новгород

7. Кисловодск

8. Зеленоградск

9. Волгоград

10. Ярославль

Проживание в северной столице обойдется туристу в среднем в 6,7 тыс. рублей в сутки. Сочи, Казань и Калининград выйдет в 8,6 тыс. рублей. Самым дорогим городом стала Москва с ценником в 16,3 тыс. рублей. Ярославль 6,6 тыс. рублей, а Волгоград 5,9 тыс. рублей.

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Источник: РИА Новости