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Выиграй Omoda S5
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Названы самые популярные направления для поездок на майские праздники

Эксперты проанализировали данные бронирования гостиниц с 26 апреля по 12 мая

В преддверии майских праздников эксперты «Яндекс. Путешествия» провели анализ данных бронирования гостиниц на период с 26 апреля по 12 мая и составили рейтинг самых востребованных направлений.

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Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Топ-10 городов для путешествий на майские праздники:

  • 1. Санкт-Петербург.
  • 2. Сочи.
  • 3. Казань
  • 4. Калининград
  • 5. Москва
  • 6. Нижний Новгород
  • 7. Кисловодск
  • 8. Зеленоградск
  • 9. Волгоград
  • 10. Ярославль

Проживание в северной столице обойдется туристу в среднем в 6,7 тыс. рублей в сутки. Сочи, Казань и Калининград выйдет в 8,6 тыс. рублей. Самым дорогим городом стала Москва с ценником в 16,3 тыс. рублей. Ярославль 6,6 тыс. рублей, а Волгоград 5,9 тыс. рублей.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
31.03.2024
Фото:Unsplash
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