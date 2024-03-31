Названы самые популярные направления для поездок на майские праздники
Эксперты проанализировали данные бронирования гостиниц с 26 апреля по 12 мая
В преддверии майских праздников эксперты «Яндекс. Путешествия» провели анализ данных бронирования гостиниц на период с 26 апреля по 12 мая и составили рейтинг самых востребованных направлений.
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Топ-10 городов для путешествий на майские праздники:
- 1. Санкт-Петербург.
- 2. Сочи.
- 3. Казань
- 4. Калининград
- 5. Москва
- 6. Нижний Новгород
- 7. Кисловодск
- 8. Зеленоградск
- 9. Волгоград
- 10. Ярославль
Проживание в северной столице обойдется туристу в среднем в 6,7 тыс. рублей в сутки. Сочи, Казань и Калининград выйдет в 8,6 тыс. рублей. Самым дорогим городом стала Москва с ценником в 16,3 тыс. рублей. Ярославль 6,6 тыс. рублей, а Волгоград 5,9 тыс. рублей.
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Источник: РИА Новости
Фото:Unsplash
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31.03.2024
Фото:Unsplash
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