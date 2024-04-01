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Компенсации вырастут: авиакомпании будут выплачивать штрафы пассажирам по-новому

Сумма штрафа для авиакомпаний за задержку рейса с 1 апреля выросла в 4 раза

Российские авиакомпании будут выплачивать пассажирам штраф за задержку рейса в размере 100 рублей в час. Соответствующие изменения в Воздушный кодекс вступили в силу с 1 апреля 2024 года.

Ранее сумма штрафа для авиаперевозчика составляла в размере 25% от установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более половины от стоимости перевозки. Теперь базовый МРОТ составляет 100 рублей, а максимальное возмещение составит не более половины стоимости авиабилета.

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Для получения возмещения пассажиру необходимо направить претензию в письменном виде на имя компании-перевозчика.

«Компания рассматривает заявление, и при условии, что задержка рейса произошла по вине авиакомпании, запрашивает у пассажира реквизиты банковской карты и возвращает необходимую сумму пропорционально времени задержки, но не более 100 рублей в час. Задержки рейса по погодным условиям, а также связанные с безопасностью полетов не подлежат выплате штрафа», — объяснил источник из одной крупной авиакомпании.

По мнению главного редактора издания «Авиа.ру» Романа Гусарова, эта норма не будет востребована у пассажиров из-за недостаточности суммы. Он напомнил, что в некоторых случаях авиакомпании в инцидентах с длительными задержками сами, по своей инициативе выплачивали сумму намного больше.

«То, что норму повысили – хорошо, но сумма в 100 рублей за час смотрится все еще достаточно скромной. Скорее всего, возможность такого возмещения останется невостребованной среди пассажиров. Сейчас авиакомпании и так во время крупных задержек предоставляют и питание, и гостиницу», – объяснил главред.

Гусаров убежден, что упрощение процедуры компенсации может простимулировать пассажиров, например, если это можно будет сделать «одним кликом» в приложении или личном кабинете гражданина.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
01.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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