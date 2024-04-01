В России набирает популярность сельский туризм — названа причина
Чтобы понимать, какие законодательные инициативы актуальны для сельского хозяйства, заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина решила обучиться профессии тракториста-машиниста.
Она подчеркнула, что в период посевной в одном только российском аграрном регионе требуется 500 механизаторов. Ситуация осложняется тем, что на курсах подготовки таких специалистов усложнились правила учебы и сдачи экзаменов.
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«Конечно, важно, чтобы будущие спецы получили качественное образование, но и решать проблему дефицита кадров в этой сфере тоже нужно», – подчеркивает парламентарий.
Чтобы найти золотую середину в этом вопросе, Оглоблина решила записаться на курсы спецподготовки и на личном опыте проработать все возможные варианты. К решению кадрового вопроса нужно подходить глобально, с учетом всех факторов, убеждена Оглоблина.
Заместитель председателя ГД подчеркнула, что в настоящее время в России стал очень популярен сельский туризм, речь идет о сезонных работах с привлечением людей из других городов для сбора урожая. Поэтому фермеры попросили депутатов внести изменения в закон о крестьянско-фермерском хозяйстве, объяснила Оглоблина.
«Мы на законодательном уровне ввели понятие сельского туризма, прописали способы государственной поддержки фермерам. А вот возможности расселять туристов у них не было, потому что законодательно это было запрещено», – объяснила зампредседателя Комитета ГД.
Всем заинтересованным в работе на селе поможет сайт «Я в агро», на этом ресурсе есть актуальные вакансии с очень достойными зарплатами, подытожила Оглоблина.
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Источник: pnp.ru