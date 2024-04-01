В России набирает популярность сельский туризм — названа причина

Депутат Госдумы осваивает профессию тракториста, чтобы писать законы для села

Чтобы понимать, какие законодательные инициативы актуальны для сельского хозяйства, заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина решила обучиться профессии тракториста-машиниста.

Она подчеркнула, что в период посевной в одном только российском аграрном регионе требуется 500 механизаторов. Ситуация осложняется тем, что на курсах подготовки таких специалистов усложнились правила учебы и сдачи экзаменов.

«Конечно, важно, чтобы будущие спецы получили качественное образование, но и решать проблему дефицита кадров в этой сфере тоже нужно», – подчеркивает парламентарий.

Чтобы найти золотую середину в этом вопросе, Оглоблина решила записаться на курсы спецподготовки и на личном опыте проработать все возможные варианты. К решению кадрового вопроса нужно подходить глобально, с учетом всех факторов, убеждена Оглоблина.

Заместитель председателя ГД подчеркнула, что в настоящее время в России стал очень популярен сельский туризм, речь идет о сезонных работах с привлечением людей из других городов для сбора урожая. Поэтому фермеры попросили депутатов внести изменения в закон о крестьянско-фермерском хозяйстве, объяснила Оглоблина.

«Мы на законодательном уровне ввели понятие сельского туризма, прописали способы государственной поддержки фермерам. А вот возможности расселять туристов у них не было, потому что законодательно это было запрещено», – объяснила зампредседателя Комитета ГД.

Всем заинтересованным в работе на селе поможет сайт «Я в агро», на этом ресурсе есть актуальные вакансии с очень достойными зарплатами, подытожила Оглоблина.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: pnp.ru