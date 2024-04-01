Xiaomi SU7 раскупают как горячие пирожки. Бьют их тоже здорово

Видео и фото разбитых Xiaomi SU7 стали распространяться по китайским соцсетям

Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7 28 марта в Пекине. Китайский "Apple Car" заказали около 90 тысяч человек в течение 24 часов после начала продаж, это означает, что он практически распродан в 2024 году. Поставки начнутся к концу апреля.

Электромобиль уже представлен в 59 автосалонах в 28 городах, где проводятся тест-драйвы, привлекая огромное внимание клиентов. Некоторые из них даже готовы ждать до 3 часов ночи, чтобы прокатиться на автомобиле.

Однако с появлением на улицах множества Xiaomi SU7 появились и негативные истории. Видео и фотографии разбитых седанов Xiaomi и аварий с ними начали распространяться по китайским соцсетям. Одно из видео показывает, как водитель Aqua Blue SU7 теряет контроль над автомобилем и боком врезается стену, что, возможно, свидетельствует о сбое программного обеспечения системы контроля тяги.

Критики указывают, что с Tesla, например, такого бы не случилось, так как у них есть вторая система контроля тяги для более точной реакции на потерю сцепления колеса.

Однако есть и положительные отзывы, такие как случай столкновения SU7 с немецким автомобилем, где китайский электрокар справился с ударом, получив лишь незначительные повреждения.

Xiaomi, известная своими продуктами в сфере бытовой электроники, начала сталкиваться с вызовами в автомобильной индустрии.

Электромобили – это новое направление для компании, и ей предстоит решить эти проблемы на начальном этапе, чтобы не разрушить свой имидж производителя надежных продуктов.

Будет также интересно посмотреть, как справится с этой задачей гуру маркетинга Лэй Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, которому удалось заинтересовать половину Китая первым электромобилем Xiaomi.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Сarnewschina