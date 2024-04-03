Новый порядок — равные условия: готов документ для вычисления размера утильсбора

Минпромторг обнародовал перечень цен на автомобили для вычисления утильсбора

Минпромторг обнародовал Перечень автомобилей для исчисления утилизационного сбора, в списке 3374 модели машин и прицепов. Документ доступен на официальном сайте ведомства.

Для названных транспортных средств указана нижняя граница их средней стоимости, сформированная на основании информации от Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В частности, указывается, что средняя стоимость, например, Hyundai Palisade составляет 3,3 млн рублей, BMW X5 — 7,6 млн рублей, Kia Soul — 1 млн рублей, а Toyota Camry — 2,7 млн рублей.

Новый порядок расчета призван сформировать равные условия и для физических лиц, и для компаний, ввозящих на территорию Российской Федерации транспортные средства через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также условия распространятся на всех, кто проходит эту процедуру в РФ с уплатой всех необходимых налогов и сборов.

Напомним, с 1 апреля в России начали действовать новые правила ввоза автомобилей в нашу страну через страны Евразийского экономического союза. Все недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в РФ через страны ЕАЭС, теперь будут начисляться в составе утильбора, который обязателен к уплате не только юрлицами, но и физлицами.

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Источник: rg.ru