Нихао! В Китае возобновили групповые туры для китайцев в Россию на своих машинах

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Китайские туристы будут путешествовать по России на собственных автомобилях

Власти Суйфэньхэ — одного из крупных городов провинции Хэйлунцзян на юго-востоке Китая, анонсировали возобновленеи туристических поездок в Приморье на личных автомобилях. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на городское Управление культуры и туризма.

Отмечается, что туризм на личных автомобилях из Китая в Россиию был приостановлен на фоне пандемии коронавируса. Теперь маршрут в Приморский край из Суйфэньхэ через АПП «Пограничный» возобновится.

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В подобных турах смогут принять участие все желающие при условии, что турист будет передвигаться на автомобиле исключительно китайского производства, а также предоставит все необходимые документы и подтверждение оплаты взноса.

Туристическая компания города Суйфэньхэ уже разработала и предложила для китайских туристов два тура в мае: в период с 1 по 6 и с 8 по 14 числа. Во время путешествия туристы посетят российские города Уссурийск, Владивосток и Находку. В одном туре предполагается участие не более 10 автомобилей с 40 участниками. В летний период организуют еще три такие поездки.

Стоит отметить, что возобновление туристических связей между Приморьем и Китаем началось еще в январе текущего года, тогда открыли пассажирскую автобусную службу. Таким образом восстанавливаются традиционные связи между двумя странами.

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Источник: vl.aif.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
04.04.2024
Фото:freepik / freepik
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