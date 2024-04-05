Конкуренция стимулирует: Tesla вернула статус лидера рынка элеткрокаров

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Tesla выпустила 6-миллионный электромобиль

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Tesla выпустила 6-миллионный электромобиль

Американский производитель электромобилей Tesla выпустил шестимиллионный автомобиль. Примечательно, что свою пятимиллионную модель в компании собрали всего полтора года назад, такие показатели наглядно свидетельствуют о значительном ускорении темпов производства.

Юбилейным, 6-миллионным образцом стал электрокар Tesla Model Y. Стоит напомнить, что по итогам прошлого года Tesla объявила о выпуске 1,8 млн экземпляров. Также в октябре 2023 года в компании сообщили о достигнутом рубеже в один миллион на рынке Европы. За пределами ЕС, в частности в США и Китае, бренд тоже очень популярен и востребован.

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Но, несмотря на такие успехи, уже в ближайшее время Tesla может столкнуться с замедлением темпов роста продаж. Дело в том, что на рынке сейчас востребованы более доступные модели, и Tesla намерена запустить производство таких образцов уже в 2025 году. Предполагается, что новинка обеспечит продажи порядка одного миллиона штук в год. Если эти планы осуществятся, компания Илона Маска установит очередной рекорд, который даст толчок к развитию и росту показателей на рынке электромобилей.

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Источник: speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
05.04.2024
Фото:Unsplash
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