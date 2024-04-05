Распашные двери, как у Lamborghini, и полный привод — дебют новинки уже в апреле

Бренд MG анонсировал дебют 544-сильного родстера Cyberster с «дверями-ножницами»

На рынке России в апреле состоится презентация спортивного электрического родстера MG Cyberster. Об этом сообщили представители дистрибутора британско-китайской марки MG в РФ компании «Эмджи Мотор Рус».

В Китае официальная премьера MG Cyberster состоялась еще летом, в августе 2023 года. У новинки под капотом электрическая силовая установка мощностью 544 л.с. (725 Нм), и система полного привода. Чтобы разогнаться до первой сотни автомобилю понадобится всего 3,2 секунды, мотор питает батарея емкостью 77 кВтч, одного заряда батареи Cyberster хватит на расстояние до 576 км.

MG Cyberster

У кабриолета мягкий верх, при помощи электропривода можно за 10 секунд открыть и закрыть крышу, причем, на скорости до 50 км/ч. Автомобиль отличают «двери-ножницы», как у Lamborghini, они распахиваются в вертикальном положении под углом от 30 до 70 градусов. За работу мультимедийной системы отвечают чип Qualcomm Snapdragon 8155 и игровой движок Unreal Engine.

MG Cyberster

В базовой комплектации у спорткара тормоза Brembo с четырехпоршневыми суппортами, аудиосистема Bose и 20-дюймовые колесные диски. Стоимость MG Cyberster на китайском рынке стартует от 319,8 тыс. юаней (порядка 4,06 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации). Напомним, история MG Motor началась в 1924 году в Великобритании, с 2007 года контрольный пакет акций компании приобрела китайская корпорация SAIC Motor.

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Источник: iz.ru