Распашные двери, как у Lamborghini, и полный привод — дебют новинки уже в апреле
На рынке России в апреле состоится презентация спортивного электрического родстера MG Cyberster. Об этом сообщили представители дистрибутора британско-китайской марки MG в РФ компании «Эмджи Мотор Рус».
В Китае официальная премьера MG Cyberster состоялась еще летом, в августе 2023 года. У новинки под капотом электрическая силовая установка мощностью 544 л.с. (725 Нм), и система полного привода. Чтобы разогнаться до первой сотни автомобилю понадобится всего 3,2 секунды, мотор питает батарея емкостью 77 кВтч, одного заряда батареи Cyberster хватит на расстояние до 576 км.
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У кабриолета мягкий верх, при помощи электропривода можно за 10 секунд открыть и закрыть крышу, причем, на скорости до 50 км/ч. Автомобиль отличают «двери-ножницы», как у Lamborghini, они распахиваются в вертикальном положении под углом от 30 до 70 градусов. За работу мультимедийной системы отвечают чип Qualcomm Snapdragon 8155 и игровой движок Unreal Engine.
В базовой комплектации у спорткара тормоза Brembo с четырехпоршневыми суппортами, аудиосистема Bose и 20-дюймовые колесные диски. Стоимость MG Cyberster на китайском рынке стартует от 319,8 тыс. юаней (порядка 4,06 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации). Напомним, история MG Motor началась в 1924 году в Великобритании, с 2007 года контрольный пакет акций компании приобрела китайская корпорация SAIC Motor.
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Источник: iz.ru