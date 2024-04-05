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Будни Кремниевой долины: Apple увольняет более 600 сотрудников — что случилось?

Apple сократит 600 сотрудников из-за закрытия проекта по созданию электромобиля

Компания Apple Inc. сокращает более 600 сотрудников в Калифорнии на фоне закрытия проекта создания собственного электромобиля. Об этом пишут западные СМИ.

Такое крупное сокращение штата Apple проводит впервые после пандемии коронавируса в 2019 году. Отмечается, что все 614 сотрудников компании были проинформированы о грядущем увольнении, также руководство Apple сообщило о кадровых изменениях властям штата Калифорния. Приказ вступит в силу уже 27 мая текущего года.

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Примечательно, что сокращения коснутся персонала шести дополнительных офисов компании в Санта-Кларе, но не распространятся на сотрудников штаб-квартиры Apple в Купертино. В сообщении Apple прямо не указывается, что сокращениям предшествовало закрытие проекта по разработке электромобиля.

Но в феврале 2024 года американские таблоиды писали, что некоторая часть сотрудников, задействованных над реализацией проекта по созданию электромобиля, могут быть уволены в связи с его закрытием. Часть сотрудников планировалось перевести в группу Apple по искусственному интеллекту.

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Источник: cnbc.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
05.04.2024
Фото:Unsplash
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