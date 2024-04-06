Tesla отказалась производить доступные электромобили

Tesla отказалась от разработки бюджетного электромобиля в пользу «роботакси»

Компания Tesla пересмотрела свои планы по выпуску бюджетного электрокара и вместо этого сосредоточится на разработке роботакси.

Генеральный директор Tesla Илон Маск приказал команде полностью сосредоточиться на роботакси. Однако объем их производства будет меньше, чем планировалось для бюджетного электрокара.

Также известно, что все запланированные встречи по этому проекту были отменены, а инженеры, работавшие над электрокаром, были переведены в другие подразделения Tesla.

В отличие от других новых моделей Tesla, ждать появления первого роботакси не придется долго. По словам Илона Маска, публичная премьера нового транспортного средства состоится уже 8 августа этого года.

Запланированный бюджетный электрокар Tesla был призван сделать электромобили более доступными для массового потребителя. Однако, по всей видимости, компания сочла, что разработка и производство роботакси более перспективны, чем выпуск недорогого электрокара.

Роботакси представляют собой автономные транспортные средства, которые могут перевозить пассажиров без водителя. Эта технология рассматривается как будущее общественного транспорта, поскольку она может снизить затраты, повысить эффективность и уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Reuters