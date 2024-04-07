Tesla Cybertruck сломался сразу после выезда из автосалона (видео)
Томас Ремо, влиятельный ютубер, получил свой долгожданный Cybertruck в начале февраля. Он поделился своим опытом в видеоролике, который быстро стал вирусным.
После того, как Ремо заехал в салон Tesla, чтобы забрать свой новый пикап, он заметил некоторые проблемы. После короткого ознакомления с его функциями Ремо выехал с парковки. Во время резкого ускорения на приборной панели замигал красный свет и раздался звуковой сигнал.
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Несмотря на тревожный сигнал, Ремо продолжил ехать. Однако после того, как он съехал с главной дороги, его пикап резко потерял мощность, и остановился. Попытки перезапустить автомобиль оказались безуспешными, и Ремо заявил, что Cybertruck «окирпичился».
Ремо был вынужден вызвать эвакуатор и дожидаться помощи под дождем. Он в шутку назвал свой грузовик «кирпичом», поскольку он больше не мог двигаться.
В сервисе Tesla механики обнаружили проблему с низковольтным соединением и заменили неисправный провод. Владелец подтвердил, что за 70 километров пути предупреждение появлялось пять раз.
Компания быстро отреагировала и заменила неисправный компонент бесплатно.
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Источник: Carscoops