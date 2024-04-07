Tesla Cybertruck сломался сразу после выезда из автосалона (видео)

На YouTube-канале Gear Down опубликовали видео фатальной поломки Cybertruck

Томас Ремо, влиятельный ютубер, получил свой долгожданный Cybertruck в начале февраля. Он поделился своим опытом в видеоролике, который быстро стал вирусным.

После того, как Ремо заехал в салон Tesla, чтобы забрать свой новый пикап, он заметил некоторые проблемы. После короткого ознакомления с его функциями Ремо выехал с парковки. Во время резкого ускорения на приборной панели замигал красный свет и раздался звуковой сигнал.

Несмотря на тревожный сигнал, Ремо продолжил ехать. Однако после того, как он съехал с главной дороги, его пикап резко потерял мощность, и остановился. Попытки перезапустить автомобиль оказались безуспешными, и Ремо заявил, что Cybertruck «окирпичился».

Ремо был вынужден вызвать эвакуатор и дожидаться помощи под дождем. Он в шутку назвал свой грузовик «кирпичом», поскольку он больше не мог двигаться.

В сервисе Tesla механики обнаружили проблему с низковольтным соединением и заменили неисправный провод. Владелец подтвердил, что за 70 километров пути предупреждение появлялось пять раз.

Компания быстро отреагировала и заменила неисправный компонент бесплатно.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Carscoops