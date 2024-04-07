Стала известна судьба системы «все включено» в египетских отелях

В Египте не намерены отказываться от «все включено», но в сервисе есть изменения

Глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади заявил, что в египетских отелях не планируют отказываться от системы «все включено», однако в этом сервисе происходят некоторые изменения.

Многие отели Египта, помимо традиционного шведского стола, стали предлагать гостям посещение ресторанов A la carte. Помимо шведского стола, турист может выбрать в отеле, например, итальянский или китайский ресторан, за который также не придется доплачивать.

По словам Элькади, такой формат питания в отелях помогает сократить пищевые отходы и решить главную проблему шведского стола.

«Мы называем это на арабском языке «харам» (с арабского – «запрет»). Плохо для всего человечества, когда одни люди голодают, а другие выбрасывают еду», - отметил Элькади.

Несмотря на предложения некоторых представителей туриндустрии отказаться от системы «все включено» в пользу выбора туристами лишь необходимых услуг, многие египетские отели продолжают оказывать услуги по этой системе, которая пользуется популярностью у туристов из разных стран, в том числе из России.

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Источник: РИА Новости