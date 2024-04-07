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У Geely появился аналог «ГАЗели» с необычной особенностью

В Китае стартовали продажи Geely Super Van с отсутствующей центральной стойкой

Китайская марка Geely представила свой первый электромобиль для коммерческих целей – Geely Super Van. Однако это не просто очередной электрофургон, а весьма интересная и инновационная модель.

Главной особенностью Super Van является отсутствие центральной стойки с правой стороны. Благодаря этому грузовой отсек получил сдвижную боковую дверь шириной 1,3 м. При открытии правой пассажирской двери образуется большой проем длиной 2,1 м. Такая конструкция значительно упрощает погрузку и выгрузку товаров.

Geely Super Van
Geely Super Van
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Грузовой отсек Super Van впечатляет своими размерами: высота – 1,96 м, ширина – 1,795 м, длина – 3,69 м. Объем отсека составляет 13,2 кубометра, что позволяет разместить до 5 европоддонов.

Geely Super Van оснащается электродвигателем мощностью 272 л. с. и крутящим моментом 343 Н·м, расположенным на задней оси. Максимальная скорость ограничена на уровне 135 км/ч. Имеется две модификации: с аккумулятором емкостью 106 кВт·ч и запасом хода 560 км и с аккумулятором емкостью 80 кВт·ч и запасом хода 467 км.

Стоит отметить, что система торможения OneBox brake-by-wire сокращает время срабатывания тормозов до 150 мс и уменьшает тормозной путь до 39 м при скорости 100 км/ч.

Geely Super Van будет предлагаться в различных модификациях: цельнометаллический фургон (самая доступная версия), пассажирская версия (самая дорогая версия), рефрижератор, а также изотермический фургон

Цена на самый доступный вариант в Китае составляет всего 17,8 тыс. долларов (приблизительно 1,3 млн рублей), а на самый дорогой — 35,2 тыс. долларов (приблизительно 2,6 млн рублей).

Источник: Autohome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 2
07.04.2024
Фото:Autohome
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