Исключительно для молодежи: в Сети показали брутальный кроссовер

Chery и Xiaomi презентовали новый полноприводный кроссовер Chery iCar V23

Дебют электрокроссовера Chery iCar V23, созданный Chery совместно с дочерней компанией Xiaomi — Zhimi Technology, состоялся в Китае. Об этом пишут местные СМИ.

Габариты новинки, 4220x1915x1845 мм, делают ее выше и шире модели iCar 03. У автомобиля массивные бамперы, боковые подножки, багажник на крыше и круглые фары. Модель будет предлагаться с задним и полным приводом. Запаса хода батареи CATL хватит на 500 км, предположительно, силовая установка V23 будет аналогичной iCar 03.

Chery iCar V23

Напомним, ранее Chery презентовала свои новинки для российского рынка, в частности, производитель из Китая в 2024 году представит обновленные версии Tiggo 4 и Tiggo 7, а также новый флагманский кроссовер Tiggo 9. Продажи обновленной версии кроссовера Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition стартовали еще в марте. Эта модель ознаменовала 18-летнее присутствие марки на рынке России и доступна в пяти комплектациях.

Chery iCar V23

Самая дорогая версия оснащена большим списком оборудования, что касается стоимости, то с учетом «‎прямой выгоды»‎ в 150 тыс. рублей цена кроссовера стартует от 1,97 млн рублей. Точной информации о характеристиках обновленного Chery Tiggo 7 на данный момент пока нет, Tiggo 9 поставляется в РФ неофициальными продавцами.

Chery iCar V23

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: carnewschina.com