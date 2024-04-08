Аналитики подсчитали, на сколько выросли продажи электрокаров в РФ

Автостат: продажи новых электрокаров в России достигли 2500 штук за месяц

На автомобильном рынке России по итогам марта 2024 года было реализовано 2499 новых электрокаров. Об этом сообщили специалисты аналитического агентства «Автостат».

В ходе онлайн-эфира «Автостат Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2024 года» было отмечено, что это самый высокий показатель в истории России. Предыдущий рекорд по продаже электрокаров был зафиксирован в декабре 2023 года, тогда было продано 1922 шт.

Всего же за первый квартал текущего года в РФ реализовано 5889 новых электромобилей — в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной маркой по-прежнему остается Zeekr, в марте такие модели разошлись тиражом в 1216 единиц. Это почти половина от общего количества (48,7%).

Второе место по продажам, причем со значительным отставанием, занимает Volkswagen (269 шт.). На третьей строчке Tesla (152 шт.), четвертое место у Avatr (140 шт.). Замыкает топ-5 отечественный бренд Evolute (138 шт.). Пор словам аналитиков «Автостата», доля электрокаров на российском рынке неуклонно растет. В частности, в марте 2024 года продажи составляют 1,7% от всех реализованных новых легковых машин. Для сравнения, еще в марте прошлого года этот показатель составлял всего 1%.

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Источник: autostat.ru