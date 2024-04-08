Президент поручил до 1 июля сформировать список участков ВСМ Москва – Петербург

Путин: на строительство ВСМ Москва – Петербург выделят не менее 300 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и РЖД спланировать все этапы создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург и выделить из средств Фонда национального благосостояния не менее 300 млрд рублей на строительство трассы. Перечень поручений обнародован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" обеспечить в рамках инвестиционной программы указанного общества проектирование всех этапов работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали», — говорится в поручении.

Ответственные ведомства до 1 июля 2025 года должны получить положительное заключение Главного управления государственной экспертизы и на проектную документацию, и на оценку сметной стоимости по всем этапам строительства.

Кроме того, кабинет министров до 1 июля должен сформировать перечень земельных участков, на которых будет проходить ВСМ, чтобы упростить процедуру использования недр общераспространенных полезных ископаемых без проведения аукционов.

Также при участии ВЭБ.РФ правительство должно «обеспечить возможность финансирования мероприятий, связанных со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали, и использования механизмов лизинга при приобретении высокоскоростного подвижного состава для этой магистрали в рамках программы «Фабрика проектного финансирования».

Отмечается, что производителям подвижного состава для ВСМ предоставят дополнительные меры поддержки, а на участках Москва-Алабушево и Санкт-Петербург-Обухово будут построены дополнительные пути.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: tass.ru