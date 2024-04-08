Автомобилистам напомнили, что входит в понятие «газон»
Автомобилистам важно помнить, что под понятие «газон» в городских условиях подпадают не только травянистые участки, но и все зеленые насаждения, включая растения и корни. Парковка на таких местах несет не только нарушение правил, но и серьезный вред экологии города.
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Штрафы за остановку или стоянку автомобиля на газонах и других «зеленых» зонах могут составить от 5 тысяч до 300 тысяч рублей. Это приводит к повреждению плодородного слоя почвы, нарушению корней деревьев и других растений, а также загрязнению окружающей среды.
Согласно данным Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) за 2024 год, было выявлено 7 тысяч случаев парковки на газонах. Не согласные со штрафом водители имеют право на его обжалование. Это можно сделать онлайн на официальном сайте МАДИ или mos.ru. Каждая жалоба будет рассмотрена индивидуально.
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Источник: РИА Новости