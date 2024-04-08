Лоукостер начнет кормить пассажиров — мы знаем, что будет в меню
Российский лоукостер «Победа» рассматривает возможность обеспечения пассажиров питанием во время перелетов. Об этом представителям СМИ сообщил генеральный директор компании Дмитрий Тыщук.
Речь идет об ограниченном ассортименте закусок и напитков, предполагается, что услуга не повлияет на время обслуживания самолетов, а также на послеполетную и предполетную подготовки. В настоящее время у «Победы» на оборот рейса требуется в среднем 25 минут.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
«Сервис "Еда на гейт", в принципе, оправдал наши ожидания, мы считаем его достаточно популярным. Сейчас мы также прорабатываем вопрос предзаказа питания на борту и продажи питания на борту как такового. Это будут закуски, напитки для перекуса. Особенность этой услуги в том, чтобы это не влияло на эффективность и наши технологические операции», — подчеркнул топ-менеджер.
Тыщук уточнил, что общий вес продуктов будет минимальным в части общей загрузки бортов и не усложнит уборку самолета. Напомним, у лоукостера есть платный сервис «Еда на гейт», предусматривающий заказ еды пассажиром из нескольких сетов, которую он получит непосредственно перед посадкой на борт самолета.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: ТАСС