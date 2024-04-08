Лоукостер начнет кормить пассажиров — мы знаем, что будет в меню

«Победа» будет предлагать пассажирам закуски и напитки во время полета

Российский лоукостер «Победа» рассматривает возможность обеспечения пассажиров питанием во время перелетов. Об этом представителям СМИ сообщил генеральный директор компании Дмитрий Тыщук.

Речь идет об ограниченном ассортименте закусок и напитков, предполагается, что услуга не повлияет на время обслуживания самолетов, а также на послеполетную и предполетную подготовки. В настоящее время у «Победы» на оборот рейса требуется в среднем 25 минут.

«Сервис "Еда на гейт ", в принципе, оправдал наши ожидания, мы считаем его достаточно популярным. Сейчас мы также прорабатываем вопрос предзаказа питания на борту и продажи питания на борту как такового. Это будут закуски, напитки для перекуса. Особенность этой услуги в том, чтобы это не влияло на эффективность и наши технологические операции», — подчеркнул топ-менеджер.

Тыщук уточнил, что общий вес продуктов будет минимальным в части общей загрузки бортов и не усложнит уборку самолета. Напомним, у лоукостера есть платный сервис «Еда на гейт», предусматривающий заказ еды пассажиром из нескольких сетов, которую он получит непосредственно перед посадкой на борт самолета.

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Источник: ТАСС