Шины этих брендов россияне покупают больше всего

«Авито»: средняя цена комплекта новых летних шин в марте составила 37 000 рублей

Продажи новых летних покрышек в марте увеличились на 21% относительно того же периода 2023 года и в пять раз относительно февраля, подсчитали в «Авито». При этом продажи б/у шин на платформе к февралю выросли в 5,4 раза, а год к году впервые за последние несколько лет упали на 10%. При покупке новой резины россияне чаще всего выбирают корейские и китайские бренды, а в б/у сегменте лидируют европейские марки.

Средняя цена комплекта новых летних шин на платформе «Авито» в марте 2024 года составила 37 000 рублей, это на 11% выше относительно того же периода прошлого года. Б/у покрышки, в среднем, стоят 13 200 рублей – это на 13% дороже, чем год назад.

В сегменте новых шин первое место по объему продаж занял Triangle с 9-процентной рыночной долей. На второй строчке Pirelli с долей на уровне 8%, на третьей – бренд Kumho с 5,5% рынка.

Что же касается бэушной резины, то самым популярным брендом у россиян в этом сегменте стал Pirelli. Комплект шин этой марки на вторичке стоит, в среднем, 16 700 рублей. Также в топ-3 лидеров вошли Michelin и Continental со средней ценой б/у комплектов на уровне 17 700 и 16 950 соответственно.

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Источник: «Коммерсант»