В Россию привезли выносливый компактный кроссовер: что с ценой

В РФ появились новые кроссоверы Honda CR-V по цене от 3,4 млн рублей

В РФ продолжают поставлять новые Honda CR-V шестого поколения, по цене сейчас они сопоставимы с «официальными» китайскими кроссоверами или даже дешевле. В начале апреля на одном из популярных сайтов объявлений цены на модель начинались от 3 442 255 рублей.

Honda CR-V

Такую цену запросил мультибрендовый дилер из Владивостока. За эту сумму предлагается привезти под заказ переднеприводный CR-V с гибридной силовой установкой мощностью 204 л. с., которая представляет собой сочетание 2-литрового бензинового атмосферника, выступающего в роли генератора, со 184-сильным электромотором.

Бензиновый CR-V, но тоже переднеприводный, предлагает автосалон из Благовещенска. Авто продают за 3 583 227 рублей. Здесь в качестве силовой установки представлен обычный 1,5-литровый турбомотор мощностью 193 л. с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором.

Полноприводные Honda CR-V шестого поколения, судя по объявлениям, стоят от 3 650 000 рублей. Такие авто есть в продаже в ряде российских городов, включая Москву и Петербург.

Интерьер Honda CR-V

Напомним, официальные поставки новых машин Honda в РФ прекратились в марте 2022 года, поэтому официально новый CR-V на российский рынок так и не вышел.

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Источник: «Автоновости дня»