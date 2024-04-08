#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Лада Гранта с автоматом: прикинули, насколько дороже она будет
8 апреля
Лада Гранта с автоматом: прикинули, насколько дороже она будет
Кадаков: в ограниченной партии Lada Granta с...
А вы знаете про счетчик жизни моторного масла? Объясняем, как это работает
8 апреля
А вы знаете про счетчик жизни моторного масла? Объясняем, как это работает
Автоэксперт Горяинов: Замена масла через 15...
Интерьер Honda CR-V
8 апреля
В Россию привезли выносливый компактный кроссовер: что с ценой
В РФ появились новые кроссоверы Honda CR-V по...

В Россию привезли выносливый компактный кроссовер: что с ценой

В РФ появились новые кроссоверы Honda CR-V по цене от 3,4 млн рублей

В РФ продолжают поставлять новые Honda CR-V шестого поколения, по цене сейчас они сопоставимы с «официальными» китайскими кроссоверами или даже дешевле. В начале апреля на одном из популярных сайтов объявлений цены на модель начинались от 3 442 255 рублей.

Honda CR-V
Honda CR-V

Такую цену запросил мультибрендовый дилер из Владивостока. За эту сумму предлагается привезти под заказ переднеприводный CR-V с гибридной силовой установкой мощностью 204 л. с., которая представляет собой сочетание 2-литрового бензинового атмосферника, выступающего в роли генератора, со 184-сильным электромотором.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Инспектор точно не станет вас останавливать – вот 4 причины

Бензиновый CR-V, но тоже переднеприводный, предлагает автосалон из Благовещенска. Авто продают за 3 583 227 рублей. Здесь в качестве силовой установки представлен обычный 1,5-литровый турбомотор мощностью 193 л. с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором.

Полноприводные Honda CR-V шестого поколения, судя по объявлениям, стоят от 3 650 000 рублей. Такие авто есть в продаже в ряде российских городов, включая Москву и Петербург.

Интерьер Honda CR-V
Интерьер Honda CR-V

Напомним, официальные поставки новых машин Honda в РФ прекратились в марте 2022 года, поэтому официально новый CR-V на российский рынок так и не вышел.

Ранее «За рулем» сообщал, как шиномонтажники губят колеса при «переобувке».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 4
08.04.2024
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

я не нашел

Недостатки:

сплошное г за такие деньги!

Комментарий:

недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.

-13