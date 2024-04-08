В Россию привезли выносливый компактный кроссовер: что с ценой
В РФ продолжают поставлять новые Honda CR-V шестого поколения, по цене сейчас они сопоставимы с «официальными» китайскими кроссоверами или даже дешевле. В начале апреля на одном из популярных сайтов объявлений цены на модель начинались от 3 442 255 рублей.
Такую цену запросил мультибрендовый дилер из Владивостока. За эту сумму предлагается привезти под заказ переднеприводный CR-V с гибридной силовой установкой мощностью 204 л. с., которая представляет собой сочетание 2-литрового бензинового атмосферника, выступающего в роли генератора, со 184-сильным электромотором.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Бензиновый CR-V, но тоже переднеприводный, предлагает автосалон из Благовещенска. Авто продают за 3 583 227 рублей. Здесь в качестве силовой установки представлен обычный 1,5-литровый турбомотор мощностью 193 л. с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором.
Полноприводные Honda CR-V шестого поколения, судя по объявлениям, стоят от 3 650 000 рублей. Такие авто есть в продаже в ряде российских городов, включая Москву и Петербург.
Напомним, официальные поставки новых машин Honda в РФ прекратились в марте 2022 года, поэтому официально новый CR-V на российский рынок так и не вышел.
Ранее «За рулем» сообщал, как шиномонтажники губят колеса при «переобувке».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Honda CR-V (1)
я не нашел
сплошное г за такие деньги!
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.