Инспектор точно не станет вас останавливать – вот 4 причины

«За рулем» объяснил, как инспекторы ГИБДД выбирают, кого остановить

В массовой культуре прочно закрепился вполне определенный образ инспектора ГИБДД. Этот мемный персонаж так и норовит хоть в чем-нибудь уличить водителя – работа такая.

Но как давно вы встречали такого полицейского в реальной жизни? Инспекторов, тратящих время на всех подряд водителей на российских дорогах осталось очень мало. Но если вы столкнулись с подобным патрульным, полезно сперва прочитать вот эту статью. Во всех остальных случаях вас не будут останавливать просто так, и вот почему.

Причина №1. Слишком затратно по времени

Часто водители, за которыми «водится грешок», напускают на себя важный вид и говорят, что очень спешат. Но не будем забывать, что у инспектора ГИБДД время тоже ограничено. Ему нет смысла тратить его на человека, который ничего не нарушал и в целом ведет себя адекватно.

Всегда держите в голове, что пока вы пререкаетесь с инспектором на предмет грязных номеров, он может не успеть задержать действительно опасного для окружающих водителя. Только не путайте тяжелое с холодным. Одно дело, если ваши права нарушают, и совсем другое – попытка взять инспектора измором. Кстати, такая тактика все равно не поможет. Вот тут мы объясняем, почему.

Так как вести себя с инспектором ГИБДД так, чтобы разговор был «на равных», но при этом он не посчитал вас хамом?

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

— В случае остановки транспортного средства необходимо остановится в месте, указанном инспектором ГИБДД. Далее откройте окно и дождитесь, когда инспектор обратится к вам первый. Важно поздороваться в ответ, вести диалог вежливо, адекватно отвечать на вопросы и при этом не переходить на личности.

Безусловно, не стоит скандалить, повышать на инспектора голос, срывать с формы знаки различия, применять физическую силу. Воздержитесь от высокомерия к сотруднику полиции, не нужно стараться его задеть, оскорбить, поддеть. Даже если вы понимаете, что ваш уровень образованности и интеллекта выше, лучшим проявлением этого будет ровная, спокойная и грамотная речь по существу вопроса.

Если вы понимаете, что вы не правы, не стоит предлагать сотруднику полиции взятку. Совершение уголовного преступления грозит вам реальным сроком лишения свободы. Лучше воспользуйтесь ст. 51 Конституции РФ – правом не давать показания против себя и своих близких. Реагируйте на выявленные нарушения разумно и всегда помните, что вы разговариваете с представителем власти.

Причина №2. Инспектору не нужны проблемы с начальством

«Рисовать» нарушение какому-то конкретному водителю – себе дороже, ведь гражданин может пожаловаться руководству ГИБДД или даже в прокуратуру. Поступить на службу в полицию не так-то просто. Часть кандидатов отсеивается еще на стадии проверки судимостей у родственников – их быть не должно, и точка. Кроме того, необходимо сдать нормативы, пройти медосмотр, психологические тесты, а порой даже полиграф.

Проделав такой сложный путь, любой сотрудник полиции дорожит своим статусом и опасается служебной проверки. В зависимости от тяжести нарушения руководство инспектора может назначить ему наказание вплоть до вынесения неполного служебного соответствия. Это самая серьезная форма выговора, после которой следует только увольнение из органов.

А еще сотрудники полиции регулярно проходят аттестацию на профпригодность. Так что, если в отношении одного и того же инспектора будут регулярно поступать жалобы, это тревожный звоночек для его руководства. Такой сотрудник запросто может не пройти следующую аттестацию. Кроме того, подпорченное реноме не способствует продвижению по службе. А ведь еще Суворов говорил: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом».

Причина №3. Инспектор не хочет лишних телодвижений

Эта причина тесно связана с нехваткой времени. Любая процедура, будь то оформление протокола, осмотр или досмотр, поиск понятых, – это всегда многоступенчатый процесс с заполнением документов. Одна ошибка при заполнении протокола, и вот дело нарушителя уже разваливается в суде, а квалификация инспектора подвергается сомнению в глазах его руководства. Оно того не стоит.

И уж, конечно, нужно достичь какого-то невероятного «мастерства», чтобы оформить трезвого человека «за пьянку». Потому что это и заполнение административных материалов, и проверка алкотестером на месте, и доставка водителя на медосвидетельствование. Вполне предсказуемо врачи у водителя опьянения не выявят, и инспектору нужно будет потом опять заполнять бумаги.

А если вы думаете, что сотрудники полиции готовы пойти на такое ради взятки, рекомендуем прочитать вот этот материал. В нем мы рассказываем, что грозит инспектору-взяточнику и почему никому не захочется оказаться на его месте. Спойлер: можно так «договориться» с водителем, что ближайшие 15 лет придется заниматься рукоделием в одной из колоний на другом конце страны.

Причина №4. Остановка может вылиться в конфликт

Когда инспектор останавливает автомобиль, он никогда не знает, кто находится за рулем. Эта работа всегда сопряжена с риском, и он должен быть оправданным. Сотруднику ДПС нет смысла наказывать водителя за мнимое нарушение, ведь реакция может быть совершенно непредсказуемой – вплоть до открытого конфликта.

Поверьте, любому инспектору ГИБДД хватает нервотрепки на рабочем месте. Не все водители считают необходимым отстаивать свою правоту законными способами. Некоторые предпочитают выразить несогласие со штрафом здесь и сейчас. Например, в феврале этого года в Туле водитель покусал сотрудников ДПС при попытке отправить его на медосвидетельствование. А буквально в марте Краснозерский районный суд Новосибирской области назначил 3 года условно мотоциклисту, который сломал инспектору ГИБДД нос – мужчина не захотел останавливаться по требованию полицейского.

Эти два случая – капля в море беспредела, который порой устраивают водители. Так что инспектор ДПС не будет подвергать свою жизнь опасности ради… кстати, а вот ради чего, как вам кажется, инспектору в принципе может понадобиться придумывать нарушение ПДД? Какие причины кажутся «убедительными» лично вам, если водитель по факту ничего не нарушал?

Даже для самого плохого полицейского история про «сделал гадость – на сердце радость» уж слишком трудозатратная. Брать взятки сейчас во всех смыслах дорого – кругом регистраторы, камеры, а наказание очень суровое. Мы в редакции «За рулем» пока не нашли ответа на вопрос о мотивах горе-полицейских. Но очень надеемся, что таковых в нашей правоохранительной системе с каждым годом будет становиться все меньше.

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