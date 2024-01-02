Вы точно врете инспектору ГИБДД – вот как он это вычислит

Контролировать свое тело гораздо сложнее, чем речь. Сотрудники полиции об этом знают и используют множество способов вычислить водителя, который лукавит.

Обманывать нехорошо. Этому учат родители, а потом и сама жизнь. И уж тем более не стоит лгать инспектору ГИБДД. Но и свидетельствовать против себя вы не обязаны – об этом сказано в Конституции – главном законе страны . Да и случаи бывают разные. К примеру, остановил вас инспектор ГИБДД утром выходного дня и интересуется, употребляли ли вы накануне спиртное. А вы, как назло, вечером действительно выпили, скажем, бокал вина или бутылочку пенного. 0,5 л, конечно, а не 1,5. Само собой, малая доза алкоголя давно выветрилась из организма и никак не сказывается на вашем состоянии, но если вы во всем честно признаетесь, это вызовет у инспектора повышенный интерес к вашей персоне. Вам это нужно?

Самое интересное, что инспектору не так важно, что именно вы ответите. Наше тело обычно сигнализирует об обмане раньше, чем мы успеваем вступить в диалог. Опытный сотрудник ДПС умеет считывать такие сигналы. Итак, страж порядка первым делом подметит следующие признаки.

Признак 1. Ваши зрачки расширены

Встреча с инспектором ГИБДД – сама по себе стрессовая ситуация. Во время стресса нагрузка на мозг возрастает. Теперь ему необходимо одновременно выполнить гораздо больше когнитивных задач, чем при обычной беседе. Это означает, что ваши зрачки расширятся, и причиной тому послужит эволюция с ее инстинктом выживания. Зрачки увеличиваются, чтобы пропустить больше света и дать мозгу больше информации об окружающей обстановке, параллельно выдавая вашу нервозность.

Стремление опустить глаза, чтобы вовсе избежать зрительного контакта с инспектором, является еще одним сигналом, что вы что-то скрываете или как минимум нервничаете. В данном случае дело не в инстинктах, а в банальном чувстве вины. Но только в случает, если вы – совестливый человек.

Признак 2. Ваше дыхание изменилось

Когда человек лукавит, ему приходится контролировать сразу несколько параметров: факты, которые произошли на самом деле; аспекты, которые он хочет скрыть; непосредственно саму ложь и реакцию собеседника. Такая перегрузка заставляет пульс учащаться, ведь для решения сложной ситуации мозгу требуется больше кислорода. Вдохи становятся короткими и неглубокими, а попытки принудительно удержать дыхание в норме выглядят неестественно. По крайней мере, опытному инспектору это сразу будет заметно.

Знаете ли вы, что… … Люди, страдающие психопатией, зачастую вообще не проявляют типичной физиологической реакции на ложь. Все потому, что им чужды беспокойство или чувство вины из-за обмана. Так что, если ваш собеседник врет вам без тени сомнения, но при этом никаких признаков обмана не проявляет, это повод насторожиться.

Признак 3. Вы почесываете лицо или ладони

В стрессовой ситуации циркуляция крови в конечностях нарушается – организм направляет кровь к крупным мышцам и сердцу, чтобы у вас была возможность убежать от опасности. В древние времена такая опция спасала наших предков от разъяренного мамонта или леопарда. Но вот в XXI веке при встрече с инспектором ГИБДД хотелось бы иметь возможность ее отключить. Ведь сотрудник полиции наверняка заметит, что вы то и дело дотрагиваетесь до уха, носа или конечностей, и начнет задавать дополнительные вопросы.

Признак 4. Вы побледнели

«Врет и не краснеет!» – фраза, знакомая каждому с детства, закрепляет у нас неправильную ассоциацию. Прямой связи между обманом и покраснением лица нет – разве что человек зарделся из-за того, что ему стыдно за свои слова. На деле обманщик, как правило, наоборот, бледнеет. Причина все та же, что и в предыдущем пункте: кровь в момент стресса отливает от лица.

Признак 5. Вы берете паузу, прежде чем что-то сказать

Если прежде чем ответить на вопрос инспектора ГИБДД, вы как бы невзначай прокашливаетесь, закуриваете или зеваете, это может вызвать подозрения. Опытный полицейский поймет, что таким образом вы стремитесь взять тайм-аут, чтобы лучше продумать ответ на вопрос и свои дальнейшие действия. Кстати, кашель может быть еще одним признаком лжи – у обманщиков обычно пересыхает во рту из-за стресса.

Признак 6. Вы не жестикулируете. Вообще

Жестикуляция зависит не только от вашего темперамента, но также от пола и даже национальности. К примеру, жители Мексики жестикулируют до 180 раз в час, французы – до 120, итальянцы – до 110, а вот финны – всего один раз в час. Мы, россияне, демонстрируем на этом фоне хороший средний показатель и жестикулируем примерно 40 раз в час. Полное отсутствие жестикуляции может навести инспектора на мысль, что вы что-то скрываете и боитесь, что ваши руки могут вас выдать.

Мнение эксперта

Ирина Лебедева, психолог:

«Если вас остановил инспектор ГИБДД, ведите себя естественно и спокойно. Не стоит переживать, что какой-то ваш жест может быть расценен как признак лжи, особенно если для подозрений нет оснований. А вот излишний контроль за телом, наоборот, может создать впечатление суетливости и вызвать у сотрудника желание провести дополнительную проверку.

Если же вам на самом деле есть что скрывать (вы нарушили правила дорожного движения или у вас не в порядке документы), ввести инспектора в заблуждение вряд ли удастся. В таком случае лучшим решением будет также сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, признать свою неправоту и вынести урок на будущее – вовремя оформлять страховку, менять водительское удостоверение и соблюдать ПДД».

Как помочь себе справиться с волнением?

В некоторых случаях сама по себе встреча с сотрудниками ГИБДД может вызывать волнение. Особенно это характерно для начинающих водителей. По просьбе «За рулем» психолог Ирина Лебедева поделилась принципами выполнения простых дыхательных техник. Они помогут вам быстро успокоиться.

1) Не забывайте дышать в принципе (иногда в стрессовых ситуациях дыхание сбивается, и это мешает нормальной коммуникации).

2) 20-30 секунд подышите глубоко животом.

3) «Дыхание по квадрату»: сделайте вдох на 4 счета, затем задержите дыхание на 4 секунды, выдохните на 4 счёта и снова задержите дыхание на 4 секунды. Несколько таких циклов помогут привести нервы в порядок. Для удобства «квадрат» можно представить перед собой:

4) Если почувствовали сильный страх до дрожи в теле, сожмите сильно кулаки на 7-10 секунд, затем расслабьте кисти рук. Проделайте это упражнение 5-7 раз.

5) Иногда даже опытных водителей может охватывать паника каждый раз при встрече с представителями закона. Это может быть связано с детскими переживаниями (например, если взрослые пугали милиционером) или с негативным опытом общения с представителями ГИБДД. В таком случае успокоиться помогут мысли о том, что детство далеко позади, перед вами – просто сотрудник автоинспекции, который выполняет свою работу, а прошлый неприятный опыт не обязательно должен повторяться снова и снова.

Не существует стопроцентного способа определить лжеца, опираясь только на конкретные невербальные сигналы. Именно поэтому сотрудники полиции обычно оценивают совокупность факторов: язык тела, мимику, жесты, голос и сами фразы собеседника. Умение контролировать все эти параметры и при этом уверенно вести диалог – целое искусство и, как ни крути, серьезный стресс для организма. Не лучше ли просто не попадать в ситуации, из-за которых потом придется лукавить?