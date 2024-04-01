Как изменится процедура обжалования штрафов ГИБДД? Разбираемся в нюансах

Максим Кадаков объяснил путаницу с 10-дневным сроком обжалования штрафа ГИБДД

Правительство РФ поддержало законопроект, продлевающий срок обжалования штрафов в ГИБДД. Теперь автовладельцы смогут обжаловать постановление о нарушении ПДД в течение не 10 суток, а 10 календарных дней. Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже одобрены.

В настоящее время, если последний день срока обжалования штрафа ГИБДД выпадает на выходной или праздничный день, он не переносится на ближайший рабочий день. После принятия законопроекта в случае длинных выходных, как, например, в новогодние праздники, у водителей будет время, чтобы обжаловать постановление.

Напомним, в России новогодние каникулы в 2023—2024 годах продлились в период с 31 декабря по 8 января включительно, то есть всего 9 дней. Другими словами, у водителей не было возможности последние рабочие дни 2023 года обжаловать эти постановления.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Кабмин поддержал поправки к КоАП, уточняющие сроки обжалования административных штрафов. Вместо «десяти суток» на обжалование штрафов предлагается вписать в закон термин «десять дней». И все вдруг стали говорить о том, что у водителей появится еще один день на обжалование штрафа.

Все это – копание в юридических терминах и нюансах. Нам говорят, что если последний день обжалования выпадает на воскресенье, то у человека появится возможность обжаловать штраф в понедельник. Именно в этом камень преткновения, поскольку недавнее разъяснение Верховного Суда такую возможность отменило.

Ну, допустим. А если последний день придется на длинные праздничные выходные? Тогда что? Если вы откроете Госуслуги, то прочитаете там, что админштраф можно обжаловать в течение десяти дней. Не суток, а дней. То есть, даже в госструктурах до конца не понимают разницы между сутками и днями. Запутали всех окончательно.

Если уж есть желание сделать послабление для водителей (и для всех, кто отхватил админштраф, то нужно прописать термин «в течение десяти рабочих дней» – и ни у кого не возникало бы вопросов с выходными и праздничными днями.

Теперь законопроект вынесут на рассмотрение парламента. В случае его одобрения автовладельцы смогут оспаривать и обжаловать ошибочные, по их мнению, штрафы ГИБДД посредством сайта Госуслуги, в ГИБДД или в суде.

На портале Госуслуг есть специальная опция «Обжаловать штраф» с указанием причины. При подаче жалобы постановление не вступает в силу до окончания разбирательства, то есть штраф не попадет в категорию неоплаченных.