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Оpel показал новый кроссовер Frontera с необычной формой сидений

Для кроссовера Opel Frontera предусмотрены гибридная и электрическая версии

В этом году Opel представит новый SUV под названием Frontera, тем самым воскресив старое название модели. Экстерьер авто можно увидеть уже сегодня.

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Для Фронтеры помимо гибридных вариантов предусмотрена чисто электрическая версия. И это будет первый автомобиль с обновленным фирменным логотипом Opel. Напомним, главный элемент эмблемы (молния) сохранен, но теперь она состоит из двух треугольных элементов, а линии стали тоньше.

Одной из характерных особенностей кроссовера стала удлиненная, достигающая задней стойки крыша.

В салоне установлены два 10-дюймовых дисплея и «приплюснутый» руль. Сиденья имеют эргономичную форму, а выемка по центру кресел водителя и переднего пассажира поможет снизить давление на копчик.

По желанию покупателя можно заказать чехлы из переработанных и, следовательно, экологически чистых материалов. Задние пассажиры найдут в спинках передних сидений удобные карманы для смартфонов, а на центральной консоли предусмотрено место для хранения планшета.

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Для зарядки мобильных устройств в салоне есть беспроводное зарядное устройство и четыре порта USB (два спереди и два во втором ряду).

Объем багажника Frontera составляет более 460 литров, а при сложенных задних сиденьях – до 1600 литров. Автомобиль способен выдерживать более 200 килограммов нагрузки на крышу.

Источник: media.stellantis.com

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Opel
09.04.2024
Фото:Opel
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