В этих случаях просто необходимо проверить развал-схождение

Водителям объяснили, когда нужно регулировать развал-схождение

Развал и схождение напрямую влияют на управляемость машины. Их необходимо поддерживать в заданных производителем значениях, чтобы не возникло сложностей с управляемостью. Когда же необходимо проводить эту процедуру?

Оптимальный вариант – делать это каждый раз при «переобувке». Это особенно актуально в случае, когда устанавливаются различные типоразмеры колес. Так, летом могут использоваться 18-дюймовые, а зимой 16-дюймовые. В отсутствие каких-либо особенных изменений регулировать развал-схождение нужно каждые 20 тысяч километров пробега.

Настройки сбиваются, если машина попала в глубокую яму или в аварию. Необходимо проверить развал-схождение, если машину начало уводить в сторону, изменилось положение руля, начала неравномерно стираться резина.

Процедуру также следует проводить после каждого ремонта подвески, хотя лишь некоторые ее элементы отвечают за угол установки колес. Например, стойки стабилизатора не влияют на угол установки колес, но в некоторых машинах для их замены приходится снимать подрамник, что нарушает параметры.

Также следует помнить, что при установке неоригинальных запчастей или частичной замене элементов подвески будет отличаться геометрия старых и новых компонентов, поэтому понадобится проверить и отрегулировать развал-схождение.

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Источник: Тарантас Ньюс