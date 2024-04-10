Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайский техногигант собирается покорить авторынок новым кроссовером
10 апреля
Китайский техногигант собирается покорить авторынок новым кроссовером
Компания Xiaomi вслед за седаном до конца 2024...
Требования к бензину (возможно) смягчат
10 апреля
Требования к бензину (возможно) смягчат
Новак поручил увеличить поставки бензина и...
Эксперты назвали 5 самых популярных у россиян автомобилей с пробегом
10 апреля
Эксперты назвали 5 самых популярных у россиян автомобилей с пробегом
Pango Cars: машины Kia стали самыми популярными...

Отказ от выпуска дешевых электрокаров назван «позором»

Tesla отменила выпуск электрокара в пользу роботакси из-за конкуренции с Китаем

Руководство американской компании Tesla приняло решение отказаться от производства бюджетного электромобиля в пользу беспилотных «роботакси». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в компании миллиардера Илона Маска.

По словам источника издания, планируемый объем выпуска роботакси будет меньше, чем было запланировано в части производства доступного электромобиля. Ранее Маск анонсировал, что Tesla представит роботакси 8 августа текущего года. По информации, планировалось, что новый бюджетный электрокар будет компактнее Model 3 и Model Y.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Шиномонтаж своими силами – вот что может пойти не так

Специально для него создали новую платформу и более дешевый тип аккумулятора. Речь идет о литий-железо-фосфатном варианте, не содержащем редкоземельные никель и кобальт, что в конечном итоге будет более экономичным с точки зрения затрат.

В компании заверяют, что для новинки будет достаточно элемента питания емкостью 53 кВт•ч. Что касается запаса хода, то, по приблизительным расчетам специалистов, его должно хватить почти на 300 км.

Основатель и бывший исполнительный директор Tesla Мартин Эберхард назвал «позором» отказ американского электрогиганта от планов по выпуску недорогих автомобилей на фоне жесткой конкуренции с Китаем.

Источник: reuters.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
10.04.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0