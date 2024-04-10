Отказ от выпуска дешевых электрокаров назван «позором»

Tesla отменила выпуск электрокара в пользу роботакси из-за конкуренции с Китаем

Руководство американской компании Tesla приняло решение отказаться от производства бюджетного электромобиля в пользу беспилотных «роботакси». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в компании миллиардера Илона Маска.

По словам источника издания, планируемый объем выпуска роботакси будет меньше, чем было запланировано в части производства доступного электромобиля. Ранее Маск анонсировал, что Tesla представит роботакси 8 августа текущего года. По информации, планировалось, что новый бюджетный электрокар будет компактнее Model 3 и Model Y.

Специально для него создали новую платформу и более дешевый тип аккумулятора. Речь идет о литий-железо-фосфатном варианте, не содержащем редкоземельные никель и кобальт, что в конечном итоге будет более экономичным с точки зрения затрат.

В компании заверяют, что для новинки будет достаточно элемента питания емкостью 53 кВт•ч. Что касается запаса хода, то, по приблизительным расчетам специалистов, его должно хватить почти на 300 км.

Основатель и бывший исполнительный директор Tesla Мартин Эберхард назвал «позором» отказ американского электрогиганта от планов по выпуску недорогих автомобилей на фоне жесткой конкуренции с Китаем.

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Источник: reuters.com