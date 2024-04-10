Китайский техногигант собирается покорить авторынок новым кроссовером

Компания Xiaomi вслед за седаном до конца 2024 года хочет выпустить кроссовер

Еще совсем недавно китайский техногигант Xiaomi презентовал свой первый автомобиль – седан SU7, но в автомобильном сообществе уже появилась информация о том, что уже к концу 2024 года на рынок выйдет кроссовер. Об этом пишут китайские СМИ со ссылкой на собственные источники.

По прогнозам главы Xiaomi Лэй Цзюнь, седан SU7 будет убыточным для компании, несмотря на это, автомобиль пустили в продажу по доступным ценам.

«Сами по себе чистые электромобили не являются моделями, которые приносят прибыль за счет объемов. Внедорожники – это модели, которые отвечают за объемы продаж, но для Xiaomi имидж бренда первой модели важен и соответствует законам индустрии транспортных средств на новой энергии», – отмечают китайские эксперты автоотрасли .

Xiaomi только начинает свои первые шаги на рынке автомобилестроения, и создание автомобиля в сегменте SUV станет очередным этапом в реализации будущих целей компании.

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Источник: lanjinger.com