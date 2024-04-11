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В Курганской области из-за угрозы подтопления на фоне паводков перекрыты трассы

Власти Курганской области перекрыли несколько автотрасс из-за угрозы наводнения

Власти Курганской области приняли решение перекрыть движение на нескольких автомобильных дорогах региона, включая участок трассы Иртыш – Шумиха – Усть-Уйское до границы с Казахстаном. Такое сообщение появилось в соцсетях правительства региона.

«В связи с паводком в Курганской области вынужденно закрыли для движения автотранспорта ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском и Целинном округах. Закрыто движение на участке региональной автодороги "Иртыш" – Шумиха Усть-Уйское граница Казахстана», – говорится в сообщении.
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Кроме того, перекрыто движение на участке автомобильной дороги к санаторию «Сосновая роща» в Звериноголовском округе, на участке Долговское-Жарникова в Каргапольском округе, на участке Кирово – Варлаково – Сартасово – Луговая в Мишкинском округе, на участке Целинное – Кислянка – Патранино – граница Челябинской области – Рачеевка – Исаково в Целинном округе.

Напомним, власти Курганской области 8 апреля объявили режим ЧС в регионе из-за угрозы паводка. Ожидается, что уровень воды в реке Тобол, протекающей по территории области и пересекающей по центру Курган, ожидается выше 11 м. Под угрозой подтопления находится столица региона, поэтому власти призвали население эвакуироваться из всех населенных пунктов в пойме реки Тобол.

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Источник: Правительство Курганской области

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
11.04.2024
Фото:Depositphotos
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