Северная Корея становится ближе: специально для россиян разработали летние туры
Жители Приморья и других регионов России смогут летом отдохнуть на пляжах Северной Кореи, специально для них разработали программы летних туров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на главу агентства международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова.
«Уже разработаны программы летних туров в КНДР. Их продолжительность составит 8 и 12 дней, в которые туристы смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи», — уточнил глава агентства.
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Осталось утвердить даты программ туров. Отмечается, что весной в Северную Корею тоже отправятся группы туристов, их будет всего три, длительность тура рассчитана на пять дней.
Напомним, начиная с 2020 года КНДР была закрыта для туристов на фоне пандемии коронавируса. Первая туристическая группа с россиянами в составе отправилась в Северную Корею первый раз после пандемии в феврале 2024 года. Россияне посетили Пхеньян и горнолыжный курорт, половина группы являются жителями Приморья.
Также власти Приморья намерены в ближайшее время открыть в Северной Корее туристическую зону специально для жителей России. Речь идет о комплексе, который объединит 17 отелей и 37 гостиниц, магазины, четырехкилометровый пляж и другие локации для отдыха.
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Источник: primorsky.ru