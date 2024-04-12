На чем долететь из Питера в Египет: рейсы будет осуществлять другая авиакомпания

АТОР: петербуржцы будут летать в Египет самолетами Almasria вместо Southwind

Египетский авиаперевозчик Almasria заменит компанию Southwind Airlines на рейсах из Петербурга в Египет. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Найдена альтернатива рейсам Southwind из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх, которые сейчас выполняются со стыковкой в Анталье. С 26 мая из Северной столицы на египетский курорт полетит Almasria», – говорится в сообщении.

Напомним, Евросоюз ранее ввел запрет на перелеты авиакомпании Southwind Airlines через Европу. Свое решение в ЕС обосновали тем, что у них есть подозрения о том, что в реальности контроль над перевозчиком осуществляет Российская Федерация. Руководство авиакомпании 1 апреля обнародовало заявление, в котором назвало необоснованными все обвинения об имеющихся связях с РФ. Решение о запрете на полеты в Southwind Airlines назвали политическими.

Перевозчик намерен оспорить решение ЕС в суде, а также предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы снять запрет. Авиакомпания на рынке перевозок существует с апреля 2022 года, самолеты перевозили россиян на курорты Турции, главный офис находится в Анталье. Свой первый рейс Southwind Airlines совершила в августе 2023 года.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС