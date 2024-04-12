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Пора паковать чемоданы: туроператоры назвали эти страны самыми популярными

В Ассоциации туроператоров России перечислили популярные направления в 2024 году

Наиболее востребованными туристическими направлениями у россиян в 2024 году будут Россия, Турция, Китай, а также Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.

«Я верю в Россию, пока организованный туризм на внутреннем рынке находится в жесткой конкуренции с самими средствами размещения. Надеемся, что в этом году нам удастся достигнуть более впечатляющих результатов. На это лето увеличили квоты номеров в тех отелях, где это было возможно», – уточнил вице-президент АТОР.
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В ходе ежегодной встречи ведущих туроператоров Express Day Кобищанов озвучил планы на текущий год, рассказал о новых направлениях и популярных у россиян странах.

«Китай в ближайшие лет пять точно будет пользоваться высокой популярностью. Туристам все чаще хочется изучать именно материковый Китай. Шанхай и Гонконг уже стали направлениями для сити-туров. В целом наш китайский ассортимент внушительный – от Пекина до Тибета. На Хайнань спрос тоже есть, но там не хватает перевозки, а в случае с материковым Китаем такой проблемы нет», – уточнил эксперт.

По словам Кобищанова, россияне продолжат путешествовать по Европе, самыми востребованными направлениями он назвал Италию, Францию и Испанию. Что касается Греции, популярной у туристов из РФ раньше, то из-за сложностей с логистикой она пользуется сейчас меньшим спросом, уточнил вице-президент.

По словам Кобищанова, в настоящее время развивается дальневосточное представительство. Благодаря ему можно будет обрабатывать заявки из центральной части России в том числе, и даже ночью, заверил глава АТОР. В заключении Кобищанов подчеркнул, что сфера туризма постоянно совершенствуется, а туроператоры прилагают усилия для улучшения сервиса и качества работы. Наши туристы не останутся без поддержки, подытожил Кобищанов.

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Источник: Ассоциация туроператоров

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
12.04.2024
Фото:Unsplash
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