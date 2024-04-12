В Автодоре объявили переход на летний режим на трассах — называем участки

Автодор: скоростной режим на некоторых участках трасс М-11 и М-4 повысится

Федеральные трассы М-11 «Нева» и М-4 «Дон» переводятся на летний скоростной режим, допустимая скорость на ряде участков этих трасс увеличивается до 130 км/ч и 110 км/ч соответственно. Такое сообщение обнародовали в «Автодоре».

«С 15 апреля повышается скоростной режим на ряде участков М-11 "Нева" и М-4 "Дон". Владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн вновь смогут развивать скорость в 130 км/ч на трассе М-11 "Нева" от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении госкомпании.

Кроме того, с 15 апреля повышенный скоростной режим вводится на участках М-4 «Дон» с 296-го по 322-1 км в обход населенного пункта Ефремова в Тульской области, а также с 1091-го по 1119-й км в Ростовской области. Разрешенная скорость с 90 км/ч увеличена до 110 км/ч, подчеркнули в «Автодоре».

Напомним, с 7 ноября 2023 года по трассе М-11 было разрешено передвигаться со скоростью 110 км/час. Такое решение было принято с целью снижения рисков возникновения ДТП и чтобы обеспечить безопасность автовладельцам в сложных условиях зимнего периода.

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Источник: Автодор