Автомобиль Hyundai без водителя сдал экзамен на права

Роботакси Hyundai IONIQ 5 получило официальное разрешение на работу от автошколы

Компания Hyundai Motor Company выпустила ролик, в котором показано, как полностью электрическое беспилотное роботакси IONIQ 5 успешно проходит тестирование на получение водительских прав.

Фильм подчеркивает надежность роботакси IONIQ 5, а также инклюзивность его технологии автономного транспортного средства, подчеркивая его потенциал безопасного обеспечения свободы передвижения для всех.

Hyundai IONIQ 5

Фильм начинается с интервью с Перл Аутло, американкой с нарушением зрения, и ее матерью, Рут. Перл сталкивается с ограничениями в передвижении из-за слепоты, которая не позволяет ей получить водительские права – важный символ независимости и свободы для многих людей.

История Перл освещает повседневные проблемы мобильности людей с ограниченными возможностями, подчеркивая значение технологий автономного вождения в обеспечении независимости.

«Я сертифицированный экзаменатор по вождению DMV с 25-летним опытом. За это время я проверила знания тысячи студентов в интересах общественной безопасности. Это будут те же критерии, как и при тестировании человека. Буду следить за скоростью, перестроением, оценивать маневры, полную остановку, повороты налево, удержание полосы движения и, конечно же, время реакции», — сказала Кандис Джонс, экзаменатор, тестировавшая роботакси IONIQ 5.

Она строгий экзаменатор – из 18 сдающих на права в день, как правило, только 3 проходят ее контроль.

И нужно сказать, что роботакси IONIQ 5 преуспел, впечатлив ее своим контролем скорости, сменой полосы движения и маневрированием, способностью точно останавливаться на знаке остановки, выполнять повороты налево, а также временем реакции на развивающиеся ситуации. опасности.

Автомобиль легко перемещался по Лас-Вегас-Стрип, а также по пригородным районам города.

Стабильные характеристики вождения в различных дорожных условиях роботакси IONIQ 5 обеспечивает набор современных датчиков, сочетающих в себе LiDAR, радар и камеры.

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Источник: KCB

Видео: YouTube