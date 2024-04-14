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Искусственный интеллект в автомобилях Nio научился мечтать

Nomi GPT – искусственный интеллект в автомобилях Nio стал еще более реальным

Nomi – это имя, данное встроенному голосовому помощнику в китайских автомобилях Nio. В настоящее время эта система может управлять функциями автомобиля, а также травить анекдоты и рассказывать о погоде.

Nomi GPT
Nomi GPT

Теперь выпустили усовершенствованный модуль Nomi GPT, и это означает, что искусственный интеллект Nio стал еще более «человечным». Теперь Nomi умеет проявлять эмоции, а также система обрела обширные энциклопедические знания и умение вести непрерывный эмоциональный диалог.

В его базе множество новых функций, позволяющих поддерживать диалог в таких областях, как наука, история, кино и телевидение. Все это позволяет Nomi иметь индивидуальность, в том числе личность, взгляды на жизнь, мечты и т. д.

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Nomi теперь обладает как кратковременной, так и долговременной памятью, что позволяет ему запоминать информацию о пользователях и их предпочтениях, а также улучшает его способности посредством обратной связи в реальном времени.

В будущем Номи сможет общаться не только на китайском, но и на английском и других языках.

Во время разговора с Nomi в его мимике проявляется масса эмоцию, соответствующих моменту. По мере увеличения времени общения отношения с пользователем становятся более приятельскими и теплыми, что обеспечивает более естественное общение.

Источник: mydrivers.com

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Kuai Technology
Количество просмотров 2
14.04.2024
Фото:Kuai Technology
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