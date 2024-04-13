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Если вас укачивает в машине, возьмите эти продукты — они снизят приступ тошноты

Диетолог Саволюк назвала 2 продукта, способных помочь при укачивании в машине

Чтобы справиться с приступами тошноты во время поездки на автомобиле нужно съесть что-то кислое или горько-соленое на вкус. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

Она объяснила, что причиной укачивания, которое сопровождается тошнотой, чувством дурноты или отрыжкой, является гиперактивная работа блуждающего нерва (вагуса).

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«Этот нерв проходит через пищевод, желудок и верхнюю часть кишечника, поэтому, чтобы убрать неприятные ощущения в ЖКТ, нужно гармонизировать его работу. Проще всего что-то пожевать, но я бы не рекомендовала для этого конфеты или жвачки, которые содержат простые углеводы. От них тошнота может только усилиться», – уточнила специалист.

Саволюк рекомендует взять с собой в дорогу насыщенные витаминами морковь или яблоко. При их употреблении глотательный рефлекс запустит в пищеводе правильную перистальтику, она, в свою очередь, распространится на желудок и кишечник. Другими словами, мышечные сокращения полых органов ЖКТ будут идти в правильном направлении сверху вниз.

Кроме того, Саволюк советует во время поездки в машине пить воду, но маленькими глотками. Очень хорошо приступы тошноты снимает кислый или горько-соленый вкус, но никак не сладкий, после употребления такой пищи самочувствие улучшится, подытожила специалист.

Источник: Газета.Ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
13.04.2024
Фото:freepik / freepik
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