Новый электрокроссовер Volvo с уникальной «фишкой» скоро увидит свет

Volvo EX30 с уникальным саундбаром дебютирует на Пекинском автосалоне

Этот автомобиль был анонсирован прошлым летом, и теперь он готов к началу продаж. Volvo EX30 уже получил одобрение от Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Volvo EX30

Автомобиль имеет длину 4233 мм, ширину 1838 мм, высоту 1555 мм и колесную базу 2650 мм. Он оснащен 12,3-дюймовым центральным экраном, расположенным в центре приборной панели.

Интерьер Volvo EX30 Интерьер Volvo EX30

Однако наиболее интересной особенностью нового Volvo EX30 является наличие саундбара Harman/Kardon, расположенного по всей ширине передней панели. Это позволяет сократить количество динамиков, проводов и других компонентов, обеспечивая при этом высококачественное звучание.

Автомобиль будет доступен в двух версиях с двигателями мощностью 115 и 200 кВт. Заявленная мощность зарядки составляет 134 кВт, а время зарядки аккумулятора с 10% до 80% занимает всего около 25 минут. Официальные представители также сообщили, что автомобиль может проехать на электротяге до 480 км без подзарядки.

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Источник: Autohome