Toyota выпустит автомобиль с совершенно новой силовой установкой

Toyota официально объявила о разработке электрической версии пикапа Hilux

Японский автогигант Toyota официально объявил о разработке электрической версии своего знаменитого пикапа Hilux. Президент Toyota Motor Thailand Нориаки Ямашита сообщил, что серийная модель может появиться к концу 2025 года.

Компания продемонстрировала концепт Hilux Revo BEV в декабре 2022 года, но тогда не предоставляла конкретной информации о планах его производства. Теперь же стало известно, что в следующем месяце около 10 прототипов Hilux EV будут доставлены в Паттайю для испытаний в качестве общественного транспорта.

Toyota Hilux BEV

По предварительным данным, серийный электромобиль Hilux будет оснащён двумя электромоторами, обеспечивающими полный привод. Ожидается, что он будет сопоставим с недавно представленным Isuzu D-Max EV, который имеет батарею ёмкостью 66,9 кВт·ч, мощность 177 л. с. и полный привод.

Электрические пикапы Isuzu обладают грузоподъёмностью до 1000 кг и буксировочной способностью до 3,5 тонн. Можно предположить, что Hilux EV будет иметь аналогичные характеристики.

Запуск электрического Hilux отражает растущий спрос на электромобили, в том числе и в сегменте пикапов. Он станет конкурентом таким моделям, как Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV.

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Источник: Autocar India