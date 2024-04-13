Toyota выпустит автомобиль с совершенно новой силовой установкой
Японский автогигант Toyota официально объявил о разработке электрической версии своего знаменитого пикапа Hilux. Президент Toyota Motor Thailand Нориаки Ямашита сообщил, что серийная модель может появиться к концу 2025 года.
Компания продемонстрировала концепт Hilux Revo BEV в декабре 2022 года, но тогда не предоставляла конкретной информации о планах его производства. Теперь же стало известно, что в следующем месяце около 10 прототипов Hilux EV будут доставлены в Паттайю для испытаний в качестве общественного транспорта.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
По предварительным данным, серийный электромобиль Hilux будет оснащён двумя электромоторами, обеспечивающими полный привод. Ожидается, что он будет сопоставим с недавно представленным Isuzu D-Max EV, который имеет батарею ёмкостью 66,9 кВт·ч, мощность 177 л. с. и полный привод.
Электрические пикапы Isuzu обладают грузоподъёмностью до 1000 кг и буксировочной способностью до 3,5 тонн. Можно предположить, что Hilux EV будет иметь аналогичные характеристики.
Запуск электрического Hilux отражает растущий спрос на электромобили, в том числе и в сегменте пикапов. Он станет конкурентом таким моделям, как Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Autocar India